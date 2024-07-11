لم يعد أفضل مرشح لهزيمة ترامب.. "بايدن" يفقد الأساس السياسي لإعادة انتخابه

هزت الساعات الأربع والعشرون الماضية، الأساس السياسي لمحاولة الرئيس جو بايدن إعادة انتخابه، وتركته يواجه أكثر مؤتمر صحفي رئاسي عالي الضغط في التاريخ الحديث، اليوم (الخميس)، حيث تتضاعف المخاطر، التي ينطوي عليها ظهور "بايدن" المنفرد في ختام قمة حلف "الناتو"، بعد تفكك موقفه السياسي بمعدل ينتقص من كرامته، إثر تحذير المؤيدين، من الكونجرس إلى هوليوود، من أنه بحاجة إلى التنحي جانباً من أجل الحزب والبلد، وأرسلت رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي إشارة واضحة بأن على الرئيس العنيد إعادة التفكير في خياراته.
والتمرد، الذي انضم إليه عدد قليل فقط من الديمقراطيين في الكونجرس، ولكنه يبدو أعمق، يعكس الخوف الذي يجتاح الآن كابيتول هيل، من أن يتمكن الرئيس السابق دونالد ترامب من تحقيق انتصار ساحق للحزب الجمهوري يمنح المحافظين احتكارًا للسلطة في الكونجرس والبيت الأبيض والمحكمة العليا، وفقاً لشبكة "سي إن إن".
ويخشى بعض الديمقراطيين من أن تصميم "بايدن" البالغ من العمر 81 عامًا على الترشح مرة أخرى، على الرغم من المهارات المتضائلة التي كشفت عنها المناظرة، قد يعرض الديمقراطية نفسها للخطر التي يقول إنه يحاول إنقاذها.
الرئيس - الذي كان في وضع سياسي سيئ حتى قبل المناظرة الكارثية - مصر على أنه لن يمرر الشعلة إلى ديمقراطي أصغر سناً، لكن هناك ثلاثة عوامل يمكن أن تجعل موقفه غير قابل للاستمرار: انشقاق الدعم داخل حزبه؛ وجفاف التمويل؛ وبيانات استطلاعات الرأي المدمرة، فبينما كان "بايدن" يرحب بقادة العالم في قمة "الناتو" أمس، ويقود المناقشات حول كيفية إنقاذ أوكرانيا، كانت القطع تتساقط في مكانها، الذي يمكن أن يجعل هذا الثلاثي المشؤوم حقيقة واقعة.
ولن يكون على المحك، أقل من آمال "بايدن" في فترة ولاية ثانية في المؤتمر الصحفي، الذي سيُعقد بعد أسبوعين بالضبط من أدائه غير المتماسك والمشوش في المناظرة والذي دفع حملته إلى السقوط الحر، إنه الأحدث في سلسلة من الأحداث العامة، التي تحولت إلى فحوصات مؤلمة لصحة "بايدن" وقدرته المعرفية، والتي يمكن أن يؤدي خلالها أي خطأ أو ارتباك إلى كارثة سياسية، فأي علامة على أن تفكيره أو أدائه مشوش بسبب تقدمه في السن من شأنها أن تعزز الانطباع عن ضعف الرئيس، الذي تم ترسيخه في الوعي الوطني في مناظرة "سي إن إن" ويمكن أن تؤجج تمردًا ديمقراطيًا مذهلاً.
وبدأ اليوم بتصريحات من "بيلوسي"، التي لا تزال وسيطة قوة الحزب، تناقض إصرار "بايدن" على أن مسألة أدائه البائس في المناظرة وترشيحه قد حُسمت، وفي ظهورها على برنامج "مورنينج جو" على قناة "إم إس إن بي سي"، قالت: "إن الأمر متروك لبايدن ليقرر ما إذا كان سيترشح" - وهي تعليقات فسرها الجميع في واشنطن على أنها طلب لـ"بايدن" لتغيير رأيه، وبدا أن الديمقراطية من كاليفورنيا تعرض على الرئيس فرصة أخرى لتغيير رأيه بسلاسة، بعد أن حذر في وقت سابق من هذا الأسبوع، "لن أذهب إلى أي مكان".
وأرسل المشرعون إشارات مماثلة طوال اليوم. وقال النائب الديمقراطي ريتشي توريس - وهو عضو في الكتلة السوداء بالكونغرس، التي أيدت "بايدن"- لشبكة "سي إن إن": "إذا كنا ذاهبين في مهمة انتحارية سياسية، فيجب أن نكون صادقين على الأقل بشأنها"، مضيفًا: "إن ترامب يمثل تهديدًا وجوديًا للديمقراطية الأمريكية؛ ومن واجبنا تقديم أقوى مرشح ضده، وجو بايدن وطني، ولكنه لم يعد أفضل مرشح لهزيمة ترامب".
ومن المقرر أن يجتمع كبار مسؤولي حملة "بايدن" مع أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين اليوم لعرض قضية الرئيس، لكن إحاطة الموظفين ستقصر كثيرًا عن الخطوات، التي يطالب بها الأعضاء لإثبات أن "بايدن" يمتلك القوة لهزيمة ترامب.
في وقت قريب من مساء الثلاثاء، بدا أن "بايدن" نجح في إيقاف الزخم ضده. لكن في غضون 24 ساعة، كان يفقد الأرض بسرعة، وأصبح من الصعب تخيل كيف يمكن للحزب أن يتحد خلفه في المؤتمر الوطني الديمقراطي في أغسطس إذا كان العديد من المشرعين سيغادرون شيكاغو، ويتوجهون إلى انتخابات يعتقدون أن مرشحهم الرئاسي سيختم هزيمتهم؟
ومخاوف المشرعين كبيرة لأنهم يستمعون إلى الناخبين، ويقرؤون بيانات استطلاعات الرأي في ولاياتهم، ويستنتجون أن "بايدن" لا يمكنه الفوز فحسب - كما قال السناتور مايكل بينيت من كولورادو على "سي إن إن"- بل يمكن أن يمنح "ترامب" انتصارًا ساحقًا، يمكنه استخدامه لتنفيذ أجندته الاستبدادية.
والأزمة العميقة التي تجتاح الحزب الديمقراطي لا تلحق الضرر بفرص "بايدن" في التمسك بالترشيح فحسب، بل توفر أيضًا لـ"ترامب" والجمهوريين مصدرًا لا ينضب من الإعلانات الهجومية ضد "بايدن" إذا تم تأكيده كمرشح. ويمكن للمرشحين الأفراد أيضًا أن يتوقعوا أن يتم انتقادهم بسبب دعمهم لزعيم الحزب الذي أعلن العديد من الديمقراطيين أنه غير لائق لخدمة فترة ولاية ثانية ستنتهي عندما يبلغ من العمر 86 عامًا.