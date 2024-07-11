لم يعد أفضل مرشح لهزيمة ترامب.. "بايدن" يفقد الأساس السياسي لإعادة انتخابه

ولن يكون على المحك، أقل من آمال "بايدن" في فترة ولاية ثانية في المؤتمر الصحفي، الذي سيُعقد بعد أسبوعين بالضبط من أدائه غير المتماسك والمشوش في المناظرة والذي دفع حملته إلى السقوط الحر، إنه الأحدث في سلسلة من الأحداث العامة، التي تحولت إلى فحوصات مؤلمة لصحة "بايدن" وقدرته المعرفية، والتي يمكن أن يؤدي خلالها أي خطأ أو ارتباك إلى كارثة سياسية، فأي علامة على أن تفكيره أو أدائه مشوش بسبب تقدمه في السن من شأنها أن تعزز الانطباع عن ضعف الرئيس، الذي تم ترسيخه في الوعي الوطني في مناظرة "سي إن إن" ويمكن أن تؤجج تمردًا ديمقراطيًا مذهلاً.