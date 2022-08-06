الكويت تُدين وتستنكر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية في بيان اليوم، أن هذا العدوان يأتي استمرارًا للجرائم التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية وإصرارًا على انتهاكها السافر لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.