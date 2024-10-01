استشهاد ١٤ فلسطينيًا في قصف للاحتلال على جنوب غزة

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد ١١ فلسطينيًا وإصابة عدد آخر بجروح بينهم أطفال ونساء، في قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين غرب مدينة خانيونس جنوب القطاع، كما استشهد ثلاثة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف تجمعًا للفلسطينيين شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ترافق ذلك مع مواصلة طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها للمناطق الشرقية من مدينتي خان يونس ورفح، مما تسبب في تدمير مربعات سكنية كاملة.