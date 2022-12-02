محكمة أمريكية تُنهي مهمة "مشرف قضائي خاص" في قضية وثائق ترامب

أنهت محكمة استئناف أمريكية مهمة "مشرف قضائي خاص" كان يتولى مراجعة الوثائق، التي صُودرت من منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في منتجع مار إيه لاغو بولاية فلوريدا.
يعد الحكم فوزاً لوزارة العدل الأمريكية، التي تحقّق فيما إذا كان ترامب قد أخذ معه وثائق سرية عندما غادر البيت الأبيض.
و"المشرف القضائي الخاص" هو محام مستقل، يقرّر ما إذا كان أيٌّ من الوثائق مشمولاً بحق السرية بين المحامي وموكله أو الامتياز التنفيذي.
ويمكن للمحققين الآن مراجعة المستندات بالكامل.
وصدر الحكم يوم الخميس من قِبل لجنة مكوّنة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف، التابعة للدائرة الحادية عشرة ومقرها أتلانتا، بعد أن طعنت وزارة العدل في قرارٍ صدر في سبتمبر وأقرّ طلب ترامب بمراجعة الوثائق من جانب مشرف خاص.