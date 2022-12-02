محكمة أمريكية تُنهي مهمة "مشرف قضائي خاص" في قضية وثائق ترامب

وصدر الحكم يوم الخميس من قِبل لجنة مكوّنة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف، التابعة للدائرة الحادية عشرة ومقرها أتلانتا، بعد أن طعنت وزارة العدل في قرارٍ صدر في سبتمبر وأقرّ طلب ترامب بمراجعة الوثائق من جانب مشرف خاص.