الاتحاد الأوروبي يعدّ حزمة تاسعة من العقوبات ضد روسيا

وقالت فون دير لايين في مؤتمر صحافي: "نعمل جاهدين على استهداف روسيا في المجالات التي تؤلمها، لتقويض قدرتها على مواصلة الحرب على أوكرانيا، ويمكنني أن أعلن اليوم أننا نعمل بكل طاقتنا لإعداد حزمة عقوبات تاسعة"، وفقاً لـ"رويترز".