الاتحاد الأوروبي يعدّ حزمة تاسعة من العقوبات ضد روسيا

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، خلال زيارة إلى فنلندا اليوم (الخميس)، أن الاتحاد الأوروبي يعد حزمة تاسعة من العقوبات ضد روسيا، رداً على هجومها على أوكرانيا.
وقالت فون دير لايين في مؤتمر صحافي: "نعمل جاهدين على استهداف روسيا في المجالات التي تؤلمها، لتقويض قدرتها على مواصلة الحرب على أوكرانيا، ويمكنني أن أعلن اليوم أننا نعمل بكل طاقتنا لإعداد حزمة عقوبات تاسعة"، وفقاً لـ"رويترز".
وأضافت: "أنا على ثقة من أننا سنتفق قريباً على سقف عالمي لسعر النفط الروسي مع مجموعة السبع والشركاء الرئيسيين الآخرين. ولن يهدأ لنا بال حتى تنتصر أوكرانيا على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحربه الهمجية غير القانونية".