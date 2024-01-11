مقتل فلسطيني في الضفة دون سبب.. وفيديو وكالة عالمية يكذّب الرواية الإسرائيلية

وفي الفيديو، ظهر أحد الفلسطينيين راكعًا وهو يحاول أن يشعل النار للتدفئة بينما كان أصدقاؤه يتجمعون ليلًا في ساحة البلدة، إلا أن الجيش الإسرائيلي زعم أنه كان "يجهّز لإلقاء قنابل حارقة".