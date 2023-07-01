تَصادم مُرَوّع يودي بحياة وزير شؤون الأسرى الفلسطيني

ونعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، "أبو بكر" في بيان: "إن المناضل أبو بكر أمضى حياته مناضلًا صلبًا مدافعًا عن فلسطين وقضيتها وشعبها وقرارها الوطني المستقل، ودوره الوطني والنضالي مشرّف".