ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي إلى 23968 شهيدًا

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية، إلى أن عدد الجرحى تجاوز 60582، بينهم أكثر من 6200 جريح بحاجة ماسّة للعلاج خارج مستشفيات قطاع غزة، بسبب خطورة وضعهم الصحي، وعدم توفر العلاج في مستشفيات القطاع التي تعيش حالة انهيار صحي في منظومتها الصحية.