"المسافة صفر" من جديد.. حماس تعلن مقتل 6 من جنود الاحتلال بكمين "حجر الديك"

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس اليوم الأحد، أنها أوقعت قوة إسرائيلية مكوّنة من 6 جنود، بكمين في جحر الديك بقطاع غزة؛ حيث استهدفتها من مسافة صفر بعد مهاجمتهم بقذيفة مضادة للأفراد والإطباق عليهم بالأسلحة الرشاشة.