"المسافة صفر" من جديد.. حماس تعلن مقتل 6 من جنود الاحتلال بكمين "حجر الديك"

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس اليوم الأحد، أنها أوقعت قوة إسرائيلية مكوّنة من 6 جنود، بكمين في جحر الديك بقطاع غزة؛ حيث استهدفتها من مسافة صفر بعد مهاجمتهم بقذيفة مضادة للأفراد والإطباق عليهم بالأسلحة الرشاشة.
وقالت "كتائب القسام": "قتلنا 6 جنود إسرائيليين من مسافة صفر في منطقة جحر الديك بغزة".
وفي السياق ذاته أعلنت سرايا القدس أن مقاتليها اشتبكوا فجر اليوم في محاور التقدم بشمال غزة مع مجموعة من جنود الاحتلال في بيت حانون، مُوقعين بهم خسائر كبيرة، كما تم استهداف آلية عسكرية بقذيفة "التاندوم" بمنطقة الصفطاوي.