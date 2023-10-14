"التعاون الخليجي": الاستهداف الوحشي ودعوات التهجير في غزة يستوجبان تدخلاً دولياً لوقفهما

وجدّد الأمين العام، دعوته إلى المجتمع الدولي للتدخل بقوة وبسرعة لوقف العدوان على غزة، والعمل على إيجاد حل سياسي للأزمة، وسرعة تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في إقامة دولته على أراضي عام ٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية لتحقيق السلام والاستقرار المنشود في الأراضي الفلسطينية المحتلة.