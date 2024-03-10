أمن إسرائيل في خطر.. "الحاخام الأكبر والخدمة العسكرية".. إجبارٌ يقود للهجرة!

الوزير في مجلس الحرب بحكومة الاحتلال الإسرائيلية بيني غانتس؛ علّق على تصريحات الحاخام يوسف؛ بالقول إن على الجميع المشاركة في الخدمة العسكرية في هذا "الوقت العصيب"، بمَن فيهم "الحريديم".