مقتل عقيد في الحرس الثوري الإيراني قرب دمشق

أسفر انفجار في سوريا، عن مقتل مسؤول بالحرس الثوري الإيراني؛ وفق ما أفاد به "الحرس الثوري" على موقعه الإلكتروني، الأربعاء، مُلقيًا باللوم على إسرائيل في مقتله.