ترامب: محاكمتي سوء استغلال للسلطة وتدخل في الانتخابات

وفي خطاب ألقاه أمام حشد من أنصاره في ناديه للغولف في نيوجيرسي، اتّهم ترامب الجمهوري الطامح إلى العودة إلى البيت الأبيض في انتخابات العام المقبل خلفه الديموقراطي الرئيس جو بايدن؛ بأنّه "فاسد" ويسعى للإطاحة "بخصمه السياسي الأبرز"، معتبراً محاكمته "تدخّلاً في الانتخابات"، مضيفاً أنه سيحارب أركان الدولة العميقة في الولايات المتحدة.