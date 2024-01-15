واشنطن: الحوثيون أصابوا سفينة حاويات مملوكة لشركة أميركية

وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان: "إن المسلحين الحوثيين المدعومين من إيران أطلقوا الساعة الرابعة عصراً بتوقيت صنعاء، صاروخاً باليستياً مضاداً للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن، وأصابوا سفينة حاويات ترفع علم جزر مارشال وتملكها وتديرها جهات أميركية".