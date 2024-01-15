بايدن "بدأ يفقد صبره" من نتنياهو.. ما سر الغضب الأمريكي؟

ويلفت الموقع إلى أن بايدن لم يتحدث إلى نتنياهو منذ 20 يوماً، وتحديداً بعد مكالمة متوترة، في 23 ديسمبر، أنهاها بايدن قائلاً: “هذه المحادثة انتهت”، وكان ذلك بعد رفض نتنياهو طلباً بالإفراج عن عائدات الضرائب الفلسطينية.