بايدن "بدأ يفقد صبره" من نتنياهو.. ما سر الغضب الأمريكي؟

كشف موقع “أكسيوس“، نقلاً عن أربعة مسؤولين أمريكيين مطلعين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن بدأ يفقد صبره تجاه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بشأن الحرب في قطاع غزة.
وقالت المصادر للموقع الأمريكي، إن هناك “شعوراً بخيبة أمل متزايدة” تجاه نتنياهو ورفضه معظم طلبات الإدارة الأخيرة المتعلقة بالحرب.
ويشير الموقع إلى أنه بعد الدعم الأمريكي الكامل الذي أعلنته إدارة بايدن مع بداية الحرب، باتت هناك “أدلة متزايدة الآن على أن بايدن بدأ يفقد صبره”. وقال أحد المسؤولين الأمريكيين: “الوضع سيئ ونحن عالقون. صبر الرئيس ينفد”.
ويلفت الموقع إلى أن بايدن لم يتحدث إلى نتنياهو منذ 20 يوماً، وتحديداً بعد مكالمة متوترة، في 23 ديسمبر، أنهاها بايدن قائلاً: “هذه المحادثة انتهت”، وكان ذلك بعد رفض نتنياهو طلباً بالإفراج عن عائدات الضرائب الفلسطينية.
وبموجب اتفاقات أوسلو، المبرمة عام 1993 بوساطة أمريكية، تجمع وزارة المالية الإسرائيلية الضرائب نيابة عن الفلسطينيين، وتقوم بتحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية.
ورفضت السلطة الفلسطينية قبول تحويل جزئي للأموال، وأصرت على استلام كامل المبالغ، وهو مصدر دخل رئيس للسلطة.