استشهاد 51 فلسطينياً جرّاء غارات إسرائيلية على غزة

وفي خان يونس جنوبي قطاع غزة، استُشهد 16 فلسطينيًا وجُرح العشرات، في قصفٍ إسرائيلي استهدف عدة منازل في بلدة الفخاري إلى الجنوب من مدينة خان يونس، والتي تتعرّض لقصفٍ عنيف، خاصة مركز المدينة، التي اجتاحتها الدبابات الإسرائيلية.