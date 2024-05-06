"سيؤدي إلى مجزرة".. بلجيكا تحذر من الهجوم الإسرائيلي المحتمل على رفح

حذرت نائب رئيس الوزراء البلجيكي بيترا دي سوتر، اليوم (الاثنين)، من أن الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة سوف يؤدي إلى مجزرة.
وقالت بيترا دي سوتر على منصة "إكس": "إن الدعوة الإسرائيلية لإجلاء المواطنين واللاجئين من رفح والاجتياح المقرر سيؤدي إلى مجزرة".
وطالب جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم، سكان مناطق في شرق رفح بأقصى جنوب غزة، بالإخلاء الفوري والتوجه نحو وسط القطاع، لبدء عملية عسكرية ضد حركة "حماس".
وقال الجيش في بيان "نداء عاجل إلى كل السكان والنازحين المتواجدين في منطقة بلدية الشوكة وأحياء السلام الجنينة، تبة زراع والبيوك في منطقة رفح... بالإخلاء الفوري إلى المنطقة الإنسانية الموسعة بالمواصي".