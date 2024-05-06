"سيؤدي إلى مجزرة".. بلجيكا تحذر من الهجوم الإسرائيلي المحتمل على رفح

وطالب جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم، سكان مناطق في شرق رفح بأقصى جنوب غزة، بالإخلاء الفوري والتوجه نحو وسط القطاع، لبدء عملية عسكرية ضد حركة "حماس".