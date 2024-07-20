عدم قانونية احتلال إسرائيل للضفة وغزة.. "مجلس التعاون" يرحب بما أصدرته "العدل الدولية"

وأشار إلى أن قرارات الاستيطان ومحاولات التغيير الجغرافي التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية هي إجراءاتٌ غير شرعية ولا تحظى بأي اعترافٍ إقليمي أو دولي، ولا تغيّر شيئاً على أرض الواقع، مؤكداً أن الأراضي الفلسطينية المسلوبة ستبقى فلسطينية وحقاً أصيلاً للشعب الفلسطيني.