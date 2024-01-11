فيديو: بأي ذنب قتلوا!.. أطفال يلتحفون الأبيض في انتظار الدفن بعد قصف إسرائيلي

ووفقاً لمنظمة إنقاذ الطفولة الدولية، التي تتخذ من لندن مقراً لها، فقد فقدَ أكثر من ألف طفل في غزة إحدى سيقانهم أو كلتيهما. إضافة إلى أن معظم العمليات الجراحية التي أجريت لهؤلاء الأطفال تمت من دون تخدير.