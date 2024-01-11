فيديو: بأي ذنب قتلوا!.. أطفال يلتحفون الأبيض في انتظار الدفن بعد قصف إسرائيلي

باللون الأبيض يودع هؤلاء الصغار الدنيا، بعد أن اغتالت إسرائيل أحلامهم في الحياة، فصار تلحفهم الأكفان في سن البراءة مشهداً معتاداً في قطاع غزة، ولم يعد الأمر يثير الغرابة، بل بات شيئاً مألوفاً للعين أن يدفن الأطفال ويقتلون في هذا العمر.
وفي هذا المقطع الذي التقطه ونشره الصحفي الفلسطيني، حسن إصليح، مشهد لعددٍ من الأطفال الصغار من بينهم رضيع وقد كفنوا في انتظار الدفن بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزلهم في منطقة عريبة شمال مدينة رفح جنوب غزة.
وبحسب إحصائيات المكتب الإعلام الحكومي في غزة، فقد ارتكب الاحتلال 1932 مجزرة، راح ضحيتها أكثر من 30 ألف شهيداً ومفقوداً، من بينهم 10 آلاف طفلاً.
ووفقاً لمنظمة إنقاذ الطفولة الدولية، التي تتخذ من لندن مقراً لها، فقد فقدَ أكثر من ألف طفل في غزة إحدى سيقانهم أو كلتيهما. إضافة إلى أن معظم العمليات الجراحية التي أجريت لهؤلاء الأطفال تمت من دون تخدير.
وقال جيسون لي، المدير الإقليمي للمنظمة: "إن معاناة الأطفال في هذا الصراع لا يمكن تصورها، بل أنها غير ضرورية ويمكن تجنبها بالكامل. كما أن قتل الأطفال وتشويههم أمر مدان باعتباره جريمة خطيرة... ويجب محاسبة مرتكبيها".