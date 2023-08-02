فرنسا.. لا خطر على إمدادات اليورانيوم من النيجر

تستثمر المجموعةُ النووية الفرنسية "أورانو" أحدَ مناجم اليورانيوم في شمال البلاد بالقرب من بلدة أرليت، وتوظف أكثر من 900 موظف، معظمهم من السكان المحليين، وأعلنت، أمس الثلاثاء، أنه لا خطر على إمدادات اليورانيوم إلى فرنسا.