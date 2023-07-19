العالم

"زيلينسكي" يتهم روسيا بالاستهداف المتعمد لمنشآت تصدير الحبوب

واصلت قصف أوديسا لليوم الثاني على التوالي
فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم (الأربعاء)، روسيا "بالاستهداف المتعمد" في ضرباتها لمنشآت تستخدم لتصدير الحبوب الأوكرانية، وذلك بعد ثلاثة أيام على انتهاء العمل باتفاق مهم بهذا الشأن.

وقال "زيلينسكي" عبر "تلجرام": "إن الإرهابيين الروس استهدفوا بشكل متعمّد البنى التحتية للاتفاق حول الحبوب"، وفقاً لـ"فرانس برس".

وأشار إلى أنه سيعزز حماية الأشخاص والبنى التحتية المرفئية في البلاد لمواجهة هذه الضربات.

في سياق متصل، واصلت روسيا قصفها الصاروخي لمنطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا، لليوم الثاني على التوالي، بحسب ما أعلن حاكم المنطقة.

وتضم أوديسا وضواحيها أبرز ثلاث موانئ يمكن لأوكرانيا من خلالها في إطار مبادرة الحبوب في البحر الأسود، تصدير منتجاتها الزراعية رغم الحرب والحصار الذي تفرضه روسيا.

فولوديمير زيلينسكي
الأزمة الأوكرانية الروسية

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