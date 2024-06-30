فرنسا تنتخب.. هل يتسلم اليمين المتطرف السلطة؟

بدأ الناخبون الفرنسيون الإدلاء بأصواتهم اليوم (الأحد) في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية المبكرة، التي قد تؤدي إلى تولي أول حكومة يمينية متطرفة في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية؛ وهو ما قد يشكل تحولًا كبيرًا في قلب الاتحاد الأوروبي.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، وستغلق في الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش في البلدات والمدن الصغيرة، وفي الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش في المدن الكبرى؛ حيث من المتوقع أن تصدر أولى استطلاعات الرأي ومقاعد الليلة للجولة الثانية الحاسمة، التي ستجرى بعد أسبوع؛ وفقًا لـ"رويترز".
ويجعل النظام الانتخابي من الصعب تقدير التوزيع الدقيق للمقاعد في الجمعية الوطنية المكونة من 577 مقعدًا، ولن تكون النتائج النهائية معروفة حتى نهاية التصويت في 7 يوليو.
وصدم الرئيس إيمانويل ماكرون البلاد؛ عندما دعا إلى التصويت بعد أن تعرض تحالفه الوسطي لهزيمة ساحقة في الانتخابات الأوروبية هذا الشهر على يد حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، الذي تتزعمه مارين لوبان، وكان حزبها (المشكك في أوروبا والمعادي للهجرة) منبوذًا لفترة طويلة؛ ولكنه الآن أقرب إلى السلطة أكثر من أي وقت مضى.
وإذا فاز حزب التجمع الوطني بأغلبية مطلقة؛ فقد تتجه الدبلوماسية الفرنسية نحو فترة غير مسبوقة من الاضطراب: حيث سيتنافس "ماكرون"، الذي قال إنه سيواصل رئاسته حتى نهاية ولايته في عام 2027، وجوردان بارديلا البالغ من العمر 28 عامًا، على حق التحدث باسم فرنسا.
وشهدت فرنسا ثلاث فترات من "التعايش" في تاريخها بعد الحرب، عندما كان الرئيس والحكومة من معسكرين سياسيين متعارضين؛ ولكن لم يكن أي منها بمثل هذه الآراء العالمية المتباينة، التي تتنافس على قمة الدولة، لا سيما أن "بارديلا" أعلن بالفعل أنه سيتصدى لماكرون في القضايا العالمية. وقد تتحول فرنسا من كونها ركيزة للاتحاد الأوروبي إلى شوكة في جانبه؛ حيث تطالب باسترداد المساهمة الفرنسية في ميزانية الاتحاد الأوروبي، وتصطدم مع بروكسل بشأن الوظائف في المفوضية الأوروبية، وتتراجع عن دعوات ماكرون إلى مزيد من الوحدة والتأكيد على الدفاع في الاتحاد الأوروبي.
ومن شأن فوز واضح لحزب التجمع الوطني أن يثير أيضًا الشكوك حول موقف فرنسا من الحرب بين روسيا وأوكرانيا، فلدى "لوبان" تاريخ من المشاعر المؤيدة لروسيا.. وفي حين يقول الحزب الآن إنه سيساعد أوكرانيا على الدفاع عن نفسها ضد الغزاة الروس؛ إلا أنه وضع أيضًا خطوطًا حمراء، مثل رفض تقديم صواريخ طويلة المدى.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب التجمع الوطني يتمتع بتقدم مريح بنسبة 33- 36% من الأصوات الشعبية؛ حيث جاء تحالف يساري جديد، هو الجبهة الشعبية الجديدة، في المرتبة الثانية بنسبة 28- 31%، وتحالف الوسط لـ"ماكرون" في المرتبة الثالثة بنسبة 20- 23%.
وتضم الجبهة الشعبية الجديدة مجموعة واسعة من الأحزاب، من يسار الوسط المعتدل إلى أقصى اليسار، وحزب فرنسا غير الخاضعة المشكك في أوروبا والمعادي لحلف الناتو، بقيادة أحد أكثر معارضي "ماكرون" حدة، جان لوك ميلينشون.
ويمكن انتخاب المرشحين في الجولة الأولى إذا حصلوا على أغلبية مطلقة من الأصوات في دوائرهم، ولكن هذا نادر، وستحتاج معظم الدوائر إلى جولة ثانية تشمل جميع المرشحين الذين حصلوا على أصوات من 12.5% على الأقل من الناخبين المسجلين في الجولة الأولى، ويفوز المرشح الحاصل على أعلى الأصوات.
وعلى مدى عقود، مع اكتساب اليمين المتطرف للشعبية بثبات، كان الناخبون والأحزاب الذين لا يؤيدونه يتّحدون ضده كلما اقترب أكثر من السلطة الوطنية، ولكن قد لا يكون هذا صحيحًا هذه المرة.