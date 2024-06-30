فرنسا تنتخب.. هل يتسلم اليمين المتطرف السلطة؟

وشهدت فرنسا ثلاث فترات من "التعايش" في تاريخها بعد الحرب، عندما كان الرئيس والحكومة من معسكرين سياسيين متعارضين؛ ولكن لم يكن أي منها بمثل هذه الآراء العالمية المتباينة، التي تتنافس على قمة الدولة، لا سيما أن "بارديلا" أعلن بالفعل أنه سيتصدى لماكرون في القضايا العالمية. وقد تتحول فرنسا من كونها ركيزة للاتحاد الأوروبي إلى شوكة في جانبه؛ حيث تطالب باسترداد المساهمة الفرنسية في ميزانية الاتحاد الأوروبي، وتصطدم مع بروكسل بشأن الوظائف في المفوضية الأوروبية، وتتراجع عن دعوات ماكرون إلى مزيد من الوحدة والتأكيد على الدفاع في الاتحاد الأوروبي.