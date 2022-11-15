إسرائيل توقع اتفاقيتين للتنقيب عن الغاز في حقل مشترك مع لبنان

وقعت مجموعتا "توتال إنيرجيز" الفرنسية، و"إيني" الايطالية اتفاقية إطارية، مع إسرائيل بشأن حقل الغاز المشترك مع لبنان، بحسب ما أعلنت المجموعة الفرنسية في بيان، اليوم (الثلاثاء).
وأوضحت المجموعة أن لبنان وإسرائيل توصلا، من خلال وساطة أميركية، إلى توقيع اتفاق في 27 أكتوبر الماضي لتنفيذ اتفاق الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، الذي يضمن توزيع حقول الغاز البحرية القيّمة في شرق البحر المتوسط ويخفف التوتر في المنطقة، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأضافت أن هذه الحقول تشمل "البلوك 9" حيث ستتمكن المجموعتان من الحفر للتنقيب عن الغاز في مساحة تم تحديدها، وذلك بنسبة 60 بالمئة لتوتال إنرجيز و40 بالمئة لإيني.
من جهتها، ذكرت وزارة الطاقة الإسرائيلية أنه سيجري التوقيع على ترتيب نهائي وأكثر تفصيلاً إذا اكتشفت كميات تجارية.