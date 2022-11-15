إسرائيل توقع اتفاقيتين للتنقيب عن الغاز في حقل مشترك مع لبنان

وأوضحت المجموعة أن لبنان وإسرائيل توصلا، من خلال وساطة أميركية، إلى توقيع اتفاق في 27 أكتوبر الماضي لتنفيذ اتفاق الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، الذي يضمن توزيع حقول الغاز البحرية القيّمة في شرق البحر المتوسط ويخفف التوتر في المنطقة، وفقاً لـ"فرانس برس".