روسيا.. حاكم فورونيج يعلن انسحاب قوات فاغنر من المنطقة

أعلن حاكم فورونيج انسحاب قوات فاغنر من المنطقة الواقعة في جنوب روسيا.
وفي وقتٍ سابقٍ ساد الهدوء، اليوم، حول مقر قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية في روستوف، واستؤنفت حركة المرور في الشوارع، بعد أن غادر يفغيني بريغوجين رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة ومقاتلوها المدينة.
وفي مقطع فيديو نشرته وكالة الإعلام الروسية، اليوم الأحد، على تلغرام وقالت إنه تمّ التقاطه في مدينة روستوف، ظهر رجل يقوم بأعمال تنظيفٍ في أحد الشوارع وسيارات تتحرّك في شارع آخر.
وفي وقتٍ متأخرٍ من أمس السبت، شُوهد بريغوجين وهو يغادر المقر العسكري في روستوف بعد وقف تمرُّدٍ ضدّ القيادة العسكرية الروسية.
وكان مقاتلو مجموعة فاغنر قد غادروا مدينة روستوف، جنوب غربي روسيا، حسبما أعلن الحاكم الإقليمي الأحد، بعد أن كانوا قد سيطروا السبت مع قائدهم يفغيني بريغوجين على مقر الجيش الروسي فيها.