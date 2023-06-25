روسيا.. حاكم فورونيج يعلن انسحاب قوات فاغنر من المنطقة

وفي مقطع فيديو نشرته وكالة الإعلام الروسية، اليوم الأحد، على تلغرام وقالت إنه تمّ التقاطه في مدينة روستوف، ظهر رجل يقوم بأعمال تنظيفٍ في أحد الشوارع وسيارات تتحرّك في شارع آخر.