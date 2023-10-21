استشهاد 248 فلسطينيًا في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة

استشهد اليوم 248 فلسطينيًا، في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، لليوم الخامس عشر على التوالي.
وأفادت "الصحة الفلسطينية"، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خلال الساعات الـ24 الماضية 29 مجزرة، كما أُصيب في تلك الغارات نحو 400 فلسطيني بجروح مختلفة.
كما استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، سوق النصيرات المركزي وسط القطاع، مما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين.
في سياق متصل، وثّق تقرير فلسطيني تدمير 30 مدرسة، وإلحاق دمار جزئي في 176 مدرسة خلال عمليات القصف المستمرة على قطاع غزة.