العراق.. المحكمة العليا تنهي عضوية رئيس البرلمان بسبب دعوى تزوير

قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أعلى سلطة قضائية في البلاد، اليوم (الثلاثاء)، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مستندة في حكمها إلى دعوى "تزوير" تقدم بها أحد النواب.