العراق.. المحكمة العليا تنهي عضوية رئيس البرلمان بسبب دعوى تزوير
قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أعلى سلطة قضائية في البلاد، اليوم (الثلاثاء)، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مستندة في حكمها إلى دعوى "تزوير" تقدم بها أحد النواب.
وذكرت المحكمة في بيان نشر على موقعها الرسمي أنها "قررت إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 14 نوفمبر 2023، كما اتخذت قراراً مماثلاً بحق النائب ليث مصطفى حمود الدليمي الذي أقام الدعوى".
ووصف "الحلبوسي" قرار المحكمة بـ"الغريب"، مشيراً إلى أنه سيسعى لاستيضاحه.
واتهم "الدليمي" رئيس البرلمان بـ "تزوير" تاريخ طلب استقالة باسمه قدم سابقاً، بهدف طرده من المؤسسة التشريعية.
ويشكل حكم المحكمة العليا تطوراً آخر في العراق الذي يشهد اضطرابات سياسية، حيث تؤدي الانقسامات الداخلية إلى تشكيل وكسر التحالفات بين الأحزاب الرئيسية وزعماء التحالفات السياسية.