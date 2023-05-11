رئيس مرتزقة "فاغنر" يعترف بتحقيق أوكرانيا مكاسبَ في باخموت

ذكر رئيس مجموعة فاغنر الروسية للمرتزقة، يفغيني بريغوجين، اليوم "الخميس"؛ أن الهجوم المضاد الأوكراني بدأ بالفعل، وأن قوات الدفاع الأوكرانية حقّقت مكاسبَ في ضواحي مدينة باخموت بشرق البلاد.
وقال "بريغوجين"، الذي قادت قواته المشكلة من مرتزقة ومدانين روس، المعاركَ الرئيسية في باخموت، على وسائل التواصل الاجتماعي: "إن العمليات الأوكرانية كانت ناجحة للأسف جزئيًّا"؛ وفقًا لـ"رويترز".
وأعلنت أوكرانيا أنها دفعت القوات الروسية للتراجع خلال اليومين الماضيين بالقرب من باخموت، في هجمات محلية صغيرة النطاق، لكنّ هجومًا مضادًّا شارك فيه عشرات الآلاف من القوات ومئات الدبابات الغربية الجديدة، لم يبدأ بعد.