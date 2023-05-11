رئيس مرتزقة "فاغنر" يعترف بتحقيق أوكرانيا مكاسبَ في باخموت

وأعلنت أوكرانيا أنها دفعت القوات الروسية للتراجع خلال اليومين الماضيين بالقرب من باخموت، في هجمات محلية صغيرة النطاق، لكنّ هجومًا مضادًّا شارك فيه عشرات الآلاف من القوات ومئات الدبابات الغربية الجديدة، لم يبدأ بعد.