صحفية هولندية تكشف من المستفيد الأوحد من حرق القرآن في السويد؟

لم يكن حرق القرآن الكريم بحدّ ذاته هو السبب في هذا السخط الشعبي الكبير، بل على الأخص موقع الحدث وتوقيته هما اللذان استقطبا اهتمامًا كبيرًا في السويد؛ فالسويد قد اجتازت نصف المسافة في مساعيها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، والرئيس التركي أردوغان هو الذي يعرقل هذا الطلب اليوم؛ لذلك لم يجدِ حرق القرآن الكريم أمام السفارة التركية في استوكهولم نفعًا، هذا ما كشفته وسائل الإعلام السويدية في أخبارها.