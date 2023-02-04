صحفية هولندية تكشف من المستفيد الأوحد من حرق القرآن في السويد؟

أحرق زعيم حزب “الخط المتشدد” الدنماركي راسموس بالودان الذي يحمل الجنسية السويدية، نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة التركية في العاصمة السويدية ستوكهولم، في الـ21 من يناير الماضي؛ الأمر الذي أدانته العديد من الدول، وبالأخص في ظلّ القرار الذي اتخذته السلطات السويدية بالسماح لراسموس بتنظيم التظاهر وحرق المصحف على مرأى ومسمع من كل العاملين داخل السفارة التركية والعالم أجمع.
وفي ظل هذا أجرت لقاءً حصريًّا مع "آن خريتي فرانسن Anne Grietje Franssen" الصحفيةُ الهولندية والمختصة في شؤون الدول الإسكندنافية:
ما مدى أهمية هذه الحادثة في السويد حيث أنت موجودة اليوم؟
نعم إنها مسالة مهمة؛ فالأخبار بالتأكيد تنتشر وتنتقل بسرعة، وقد حصلت أحداث مهمة أخرى قد حلّت محلها ولكن هذه الحادثة هي حقًّا مسألة مهمة.
كيف أصبحت روسيا المستفيد الأعظم من واقعة حرق القرآن في السويد تحديدًا؟
لم يكن حرق القرآن الكريم بحدّ ذاته هو السبب في هذا السخط الشعبي الكبير، بل على الأخص موقع الحدث وتوقيته هما اللذان استقطبا اهتمامًا كبيرًا في السويد؛ فالسويد قد اجتازت نصف المسافة في مساعيها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، والرئيس التركي أردوغان هو الذي يعرقل هذا الطلب اليوم؛ لذلك لم يجدِ حرق القرآن الكريم أمام السفارة التركية في استوكهولم نفعًا، هذا ما كشفته وسائل الإعلام السويدية في أخبارها.
الرجل الذي أحرق القرآن حظي بحماية من رجال الشرطة، أليس كذلك؟
آن: نعم صحيح، بالنسبة إلى السويد تشكل حرية التعبير جزءًا لا يتجزّأ من الديموقراطية ومن الدولة، لذلك تتردد السلطات كثيرًا في وضع حدّ لهذا الحق.
هل يكون حرق القرآن موازيًا لمن لديه خطاب كراهية؟
لقد ندد رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون بما حصل، ولكن لديه أسباب قوية ليفعل ذلك؛ لأنه يريد أن تصبح السويد بسرعة دولة عضوًا في حلف شمال الأطلسي.
من هو السويدي "تشان فريك"؟
آن: تشان فريك هو صحفي سويدي يملك منصة إخبارية خاصة به، وهي منصة إخبارية يمينية متطرفة، وهو يدعم كمستشار الحزب اليميني المتطرف في السويد، والذي يعرف باسم حزب الديموقراطيين السويديين.
بكل صراحة لم أسمع باسم هذا الرجل يومًا قبل تلك الحادثة؛ لذلك يجوز القول إنه شخصية غير معروفة على الأقلّ في بعض الأوساط.
قبل بضع سنوات عمل أيضًا لصالح وسائل إعلام روسية كصحافي يعمل لحسابه الخاص. صحيح أن ذلك حصل منذ سنوات ولكنه قد عبر عن تعاطفه مع الرئيس بوتين، وقد فعل ذلك قبل الحرب الحالية، ولكن بدا أنه من مناصري روسيا والرئيس بوتين.