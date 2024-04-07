"مسلحون خرجوا من نفق وفتحوا النار".. مقتل 4 جنود إسرائيليين في غزة

وكانت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" قد أعلنت في وقت متأخر من مساء أمس أن مسلحيها قتلوا جنودًا إسرائيليين في كمائن متفرقة جنوب قطاع غزة.