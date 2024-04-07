"مسلحون خرجوا من نفق وفتحوا النار".. مقتل 4 جنود إسرائيليين في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، اليوم (الأحد) مقتل أربعة جنود في معارك قطاع غزة.
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن الأربعة قتلوا في جنوب القطاع حين خرج مسلحون من نفق في مبنى متهدم وفتحوا النار على الجنود خلال دورية في خان يونس، وفقاً لتحقيق أولي أجراه الجيش.
وأضافت أن المسلحين تمكنوا من الفرار إلى النفق بعد الهجوم على ما يبدو.
وبينت الصحيفة أن خلية أخرى استهدفت جنودًا في دبابة بقذائف "آر.بي.جي"، لكن لم تقع إصابات بينهم، وبحسب تحقيق للجيش "ردت الدبابة بإطلاق النار وقتلت أعضاء الخلية الثانية".
وكانت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" قد أعلنت في وقت متأخر من مساء أمس أن مسلحيها قتلوا جنودًا إسرائيليين في كمائن متفرقة جنوب قطاع غزة.