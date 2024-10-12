3 غارات إسرائيلية تخلف 15 قتيلاً على بلدات لبنانية

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 15 شخصًا على الأقل في ثلاث غارات إسرائيلية، استهدفت مناطق خارج معاقل حزب الله التقليدية.
ففي قرية المعيصرة شمال بيروت قُتل تسعة أشخاص، وأُصيب 15 آخرون؛ ما رفع حصيلة سابقة كانت خمسة قتلى.
كذلك، قُتل شخصان، وأُصيب أربعة آخرون، في غارة على دير بللا قرب بلدة البترون، حيث عُثر أيضًا على "أشلاء" مجهولة الهوية.
وفي غارة على بلدة برجا في منطقة الشوف جنوب العاصمة قُتل أربعة أشخاص، وأُصيب 18 آخرون، ما رفع حصيلة الجرحى السابقة التي كانت 14.
كما تعرَّض مستشفى تل شيحا شرق لبنان لبعض الأضرار المادية الطفيفة نتيجة الغارات على محيط مدينة زحلة، دون تسجيل إصابات بين المرضى أو العاملين.
وفي المعيصرة حاولت جرافة إزالة كتلة كبيرة من ركام مبنى مُدمَّر، فيما كان عناصر الدفاع المدني يعملون على اختراق لوح أسمنتي ضخم.
وفي دير بللا كان السكان يبحثون بين الأنقاض بينما كان الدخان لا يزال يتصاعد من كومة من الركام.
ونفّذ الطيران الحربي الإسرائيلي مساء السبت غارة على وسط السوق التجاري في مدينة النبطية جنوب لبنان، دون الإبلاغ عن وقوع ضحايا حتى الآن.
وتأتي هذه الغارات في إطار حملة إسرائيلية مكثفة على ما تزعم أنه بنى تحتية ومواقع لحزب الله منذ 23 سبتمبر.
كما أمر الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي سكان النبطية بمغادرة المدينة التي تضم مؤسسات حكومية ومستشفيات وفرعًا للجامعة اللبنانية.
وفي البقاع شرق لبنان نفَّذ الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات ليلية على قرى تمنين التحتا وبريتال وسرعين التحتا وبلدة النبي شيت.
منذ تصاعُد الصراع في أكتوبر 2023 قُتل أكثر من 1200 شخص، ونزح أكثر من مليون آخرين؛ بسبب الغارات الإسرائيلية اليومية والعمليات البرية في جنوب لبنان.
وأفادت وزارة الصحة اللبنانية أمس السبت بأن 26 شخصًا قُتلوا يوم الجمعة؛ ليصل إجمالي القتلى منذ اندلاع المواجهات إلى 2255 شخصًا.