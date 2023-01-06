مجلس النواب الأميركيين يفشل لليوم الثالث في انتخاب رئيس لهم

أرجأ مجلس النواب الأميركي، الخميس، لليوم الثالث على التوالي، إلى ظهر الجمعة، جلسة انتخاب رئيس له بعد خمس جولات اقتراعٍ جديدة فشلت خلالها الأغلبية الجمهورية مجدداً في حشد الأصوات اللازمة لانتخاب مرشّحها كيفن مكارثي رئيساً للمجلس.
وعلى غرار جولات الاقتراع الست العقيمة التي جرت يومَي الثلاثاء والأربعاء، أدلى النوّاب بأصواتهم في خمس جولات اقتراع جديدة جرت الخميس، لكنّها باءت كلّها بالفشل.
ولم يتمكّن مكارثي، النائب عن ولاية كاليفورنيا، من إقناع نحو 20 نائباً جمهورياً من مؤيّدي الرئيس السابق دونالد ترامب؛ بانتخابه خلفاً لنانسي بيلوسي، إذ ظلّ هؤلاء على رأيهم بأنّه معتدلٌ أكثر ممّا ينبغي.
ومن المقرّر أن تُستأنف جلسة انتخاب رئيس المجلس ظهر الجمعة .
وتجري مفاوضات حثيثة في الكواليس بين مكارثي؛ ومعارضيه الجمهوريين، الذين لا يمكنه دون أصواتهم من الفوز بالمنصب.
وعلى الّرغم من أنّ مكارثي؛ قدّم لهؤلاء النواب المحافظين المتشدّدين تنازلات كبيرة إلا أنّهم ما زالوا على رفضهم التصويت له بدعوى أنّهم لا يثقون به.