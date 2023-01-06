مجلس النواب الأميركيين يفشل لليوم الثالث في انتخاب رئيس لهم

وعلى الّرغم من أنّ مكارثي؛ قدّم لهؤلاء النواب المحافظين المتشدّدين تنازلات كبيرة إلا أنّهم ما زالوا على رفضهم التصويت له بدعوى أنّهم لا يثقون به.