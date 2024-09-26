استشهاد تسعة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع

استشهد تسعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح، اليوم، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة، وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد ستة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلهم في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ترافق ذلك مع مواصلة الاحتلال الإسرائيلي قصف المناطق الشرقية من المدينة، كما استشهد فلسطينيان في قصف للاحتلال استهدف خيام النازحين غرب مدينة دير البلح وسط القطاع.