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استشهاد تسعة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع
استشهد تسعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح، اليوم، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة، وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد ستة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلهم في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ترافق ذلك مع مواصلة الاحتلال الإسرائيلي قصف المناطق الشرقية من المدينة، كما استشهد فلسطينيان في قصف للاحتلال استهدف خيام النازحين غرب مدينة دير البلح وسط القطاع.
وفي سياق متصل استشهدت فلسطينية في قصف من طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلًا في وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة، تزامن ذلك مع سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت العديد من المنازل في مدينة غزة؛ مما أدى إلى إصابات في صفوف الفلسطينيين.