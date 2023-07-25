"رأس" نتنياهو.. التعديلات القضائية تشق أركان إسرائيل وتحذّر من الكارثة!
خطوةٌ جديدة تخطوها إسرائيل نحو إقرار تعديلات قضائية تثير جدلًا كبيرًا واحتجاجات واسعة وانقسامًا غير مسبوق في تاريخ الكيان الصهيوني.
وقد صوّت "الكنيست" بشكل نهائي على بند المعقولية، أحد المقترحات الرئيسية في خطة الإصلاح القضائي التي عرضتها الحكومة اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو، الذي تعهد بالعمل من أجل التوصل إلى تفاهم يُرضي الجميع.
تصويتٌ جاء بعد فشل محاولات تسوية ومناقشات استمرت ساعات طويلة بين ائتلاف الحكومة والمعارضة التي أكدت انهيار المحادثات واستحالة التوصل لحل؛ محذّرة من أن إسرائيل تتجه إلى كارثة.
أي مأزق سياسي وشعبي تواجهه حكومة نتنياهو، الذي بدا مؤخرًا في حالة صحية تثير قلق مؤيديه؟
كبير الباحثين في معهد دراسات الأمن القومي يوحانان تسوريف يقول: إن نتنياهو غير قادر على أن يسيطر على عدة جهات داخل الائتلاف الحكومي، ووصل لمرحلة عدم القدرة على تشكيل حكومة دون الأحزاب الراديكالية المتطرفة.
وأضاف: "مصيره معلق بيد هذه الأحزاب التي تستغل قوتها كي تطبق إيديولجياتها المتطرفة، وكمعارضة لسنا جزءًا من هذا البرلمان الذي صوّت بتلك الصورة، ولا نريد أن نكون جزءًا من هذه المصيبة.
وتابع: "داخلون إلى معركة جديدة، والسؤال هو كيف نمنع استمرارية عمليات التشريع هذه التي قد تؤدي إلى إنهاء نوعية النظام في إسرائيل، فمعظم المجتمع ليبرالي غير قادر على العيش في حالة غير ديمقراطية".
من جهته، أوضح الوزير والبرلماني السابق عن حزب الليكود أيوب قرا، أن نتنياهو عَمِلَ المستحيل كي يحقق التوازن ولكنه خضع للأحزاب اليمينية المتطرفة لأنهم أساس الحكومة؛ مشيرًا إلى أنه مع الإصلاحات -ولكن من البداية- كان يجب أن يتم التشاور والاتفاق عليها.
وأضاف: "إسرائيل دولة ديمقراطية، 64 عضوًا صوّتوا لصالح القانون، حكم الشعب هو الديمقراطية، وكان هناك مفاوضات بغية الاتفاق إلا أنها لم تنجح، فالسلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية يجب أن تكون كلها متوازنة"؛ مشيرًا إلى أن الموضوع أصبح "رأس" نتنياهو وليس موضوع الإصلاحات.