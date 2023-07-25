"رأس" نتنياهو.. التعديلات القضائية تشق أركان إسرائيل وتحذّر من الكارثة!

وأضاف: "إسرائيل دولة ديمقراطية، 64 عضوًا صوّتوا لصالح القانون، حكم الشعب هو الديمقراطية، وكان هناك مفاوضات بغية الاتفاق إلا أنها لم تنجح، فالسلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية يجب أن تكون كلها متوازنة"؛ مشيرًا إلى أن الموضوع أصبح "رأس" نتنياهو وليس موضوع الإصلاحات.