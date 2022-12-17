روسيا تنشئ غطاءً فوق موقع تخزين النفايات النووية في محطة زابوريجيا الأوكرانية

أعلن فلاديمير روجوف المسؤول الذي عينته روسيا في منطقة زابوريجيا بأوكرانيا، اليوم (السبت)، أن العمل جار لإنشاء درع لحماية موقع لتخزين النفايات النووية المستنفدة في محطة زابوريجيا للطاقة النووية، بجنوب أوكرانيا لحمايته من القصف والطائرات المسيرة.