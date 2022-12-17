روسيا تنشئ غطاءً فوق موقع تخزين النفايات النووية في محطة زابوريجيا الأوكرانية

أعلن فلاديمير روجوف المسؤول الذي عينته روسيا في منطقة زابوريجيا بأوكرانيا، اليوم (السبت)، أن العمل جار لإنشاء درع لحماية موقع لتخزين النفايات النووية المستنفدة في محطة زابوريجيا للطاقة النووية، بجنوب أوكرانيا لحمايته من القصف والطائرات المسيرة.
وقال "روجوف": "في الوقت الحالي، سيعمل على الحماية من الشظايا والعبوات الناسفة التي تُلقيها طائرات مسيرة. لكنه لاحقا سيكون ضرورياً"، وفقاً لـ"رويترز".
وأظهرت لقطات فيديو نشرها "روجوف" عمالاً يركبون غطاءاً مكوناً مما تبدو أنها ألواح شفافة على أسلاك فوق عشرات الأسطوانات الخرسانية ارتفاعها نحو 5 أمتار.
وأثار القتال حول أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا خلال 10 أشهر من الصراع مخاوف من وقوع كارثة نووية على غرار تشرنوبيل.