بريطانيا تحصي خسائرها في اليوم الأكثر سخونة بتاريخها منذ الحرب العالمية الثانية

وأُلغيت رحلات قطارات كانت تسير من لندن حتى الساحل الشرقي لإنجلترا حتى عصر اليوم الأربعاء على أقل تقدير، وفق "سكاي نيوز عربية"، بعدما أدى حريق نشب بالقرب من مدينة بيتربرو بوسط إنجلترا، إلى إتلاف معدات الإشارات، كما أسفرت حرائق أخرى في شبكة القطارات عن الإضرار بالقضبان والأسلاك العلوية.