"حان الوقت ليدفعوا ثمنًا باهظًا لتدفق المهاجرين والمخدرات".. ترامب يتوعد 3 دول برسوم جمركية كبيرة

تَوعد الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، الاثنين، بفرض رسوم جمركية على كل من المكسيك وكندا والصين؛ بسبب تدفق المهاجرين والمخدرات؛ حسب وكالة "رويترز".
وفي منشورين منفصلين على منصة تروث سوشل، أكد ترامب الذي يستعد للعودة إلى البيت الأبيض في يناير المقبل، أنه قرر فرض رسوم بنسبة 25% على البضائع القادمة من المكسيك وكندا؛ لحملهما على "حل مشكلة" المخدرات والمهاجرين على الحدود مع الولايات المتحدة ورسوم إضافية أخرى على البضائع الصينية.
وكشف الرئيس الأمريكي المنتخب أنه سيوقّع "جميع الوثائق اللازمة" لفرض تلك الرسوم "على الحدود المفتوحة بشكل غير معقول"؛ وفق تعبيره.
وأكد ترامب أن تلك الرسوم ستظل سارية حتى تقوم كندا والمكسيك بتضييق الخناق على المخدرات؛ "وخاصة الفنتانيل وجميع المهاجرين غير الشرعيين، الذين يغزون بلادنا!".
أشار ترامب أيضًا إلى أن لدى كل من المكسيك وكندا القدرة على حل هذه المشكلة المستمرة "بسهولة"؛ وفق تعبيره.
وأضاف: "نحن نطالبهم باستخدام هذه القوة، وحتى يحين الوقت الذي يفعلون فيه ذلك؛ فقد حان الوقت لدفع ثمن باهظ جدًّا".
والمكسيك وكندا هما أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة؛ ففي عام 2023، تَلَقّت الولايات المتحدة أكثرَ من 83%، من صادرات المكسيك، و75% من صادرات كندا.
وفي منشور ثانٍ قال ترامب: "سنفرض على الصين تعرفة إضافية بنسبة 10%، فوق أي تعريفات إضافية، على جميع منتجاتهم التي تدخل الولايات المتحدة".
ولفت إلى أنه أجرى سابقًا العديدَ من المحادثات مع الصين حول الكميات الضخمة من المخدرات، وخاصة الفنتانيل، التي تُرسَل إلى الولايات المتحدة، عبر المكسيك "ولكن دون جدوى"؛ وفق قوله.
وقال: "أخبرني ممثلو الصين أنهم سيفرضون أقصى عقوبة، وهي الإعدام، على أي تاجر مخدرات يتم القبض عليه؛ ولكن للأسف لم ينفذوا ذلك". وتابع: "حتى يتوقفوا عن ذلك؛ سنفرض على الصين تعريفة إضافية".