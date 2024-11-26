"حان الوقت ليدفعوا ثمنًا باهظًا لتدفق المهاجرين والمخدرات".. ترامب يتوعد 3 دول برسوم جمركية كبيرة

وفي منشورين منفصلين على منصة تروث سوشل، أكد ترامب الذي يستعد للعودة إلى البيت الأبيض في يناير المقبل، أنه قرر فرض رسوم بنسبة 25% على البضائع القادمة من المكسيك وكندا؛ لحملهما على "حل مشكلة" المخدرات والمهاجرين على الحدود مع الولايات المتحدة ورسوم إضافية أخرى على البضائع الصينية.