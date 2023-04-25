"بايدن" يعلن رسميًّا ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

وكان بايدن قد أعرب مرارًا في السابق عن رغبته في الترشح ثانية؛ لكن مستشاريه يقولون إنه لا يشعر بضغط للقفز سريعًا نحو الحملة الانتخابية في الحزب الديمقراطي؛ لكونه لا يواجه معارضة كبيرة داخله؛ وفق وكالة "أسوشيتد برس".