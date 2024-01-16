اليوم الـ 102 للعدوان على غزة.. ارتفاع عدد الشهداء إلى 24285 و61 ألف مصاب

واستُشهد خلال الغارات 64 فلسطينياً على الأقل وأصيب العشرات بجروح، من جرّاء قصف مدفعي وغارات لطائرات الاحتلال طال عدة مناطق في قطاع غزة، إضافة إلى استشهاد 20 آخرين عقب قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة السوسي في حي الصبرة وسط مدينة غزة، فيما أصيب آخرون بجروح مختلفة، وأدى القصف إلى تدمير المنزل على رؤوس ساكنيه، إضافة إلى منازل مجاورة، ونُقل الشهداء والجرحى إلى مجمع الشفاء الطبي غرب المدينة.