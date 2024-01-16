اليوم الـ 102 للعدوان على غزة.. ارتفاع عدد الشهداء إلى 24285 و61 ألف مصاب

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 24285 شهيداً، و61154 مصاباً منذ 7 أكتوبر الماضي.
وشنّت طائرات الاحتلال أمس غارات عنيفة على مناطق مختلفة من مدينة غزة طالت أحياء: تل الهوا والشيخ عجلين والصبرة والزيتون، ومخيم جباليا شمال قطاع غزة، كما تعرّضت مدينة خان يوس لقصف جوي ومدفعي.
واستُشهد خلال الغارات 64 فلسطينياً على الأقل وأصيب العشرات بجروح، من جرّاء قصف مدفعي وغارات لطائرات الاحتلال طال عدة مناطق في قطاع غزة، إضافة إلى استشهاد 20 آخرين عقب قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة السوسي في حي الصبرة وسط مدينة غزة، فيما أصيب آخرون بجروح مختلفة، وأدى القصف إلى تدمير المنزل على رؤوس ساكنيه، إضافة إلى منازل مجاورة، ونُقل الشهداء والجرحى إلى مجمع الشفاء الطبي غرب المدينة.
وأفادت وكالة وفا للأنباء باستشهاد 11 مواطناً أيضاً في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً لعائلة الحداد في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، كما استُشهد أكثر من 11 مواطناً وأصيب آخرون في قصف شنّته طائرة حربية إسرائيلية على منزل جنوب المدينة على رؤوس ساكنيه دون سابق إنذار، إضافة إلى استشهاد 7 مواطنين بجوار مستشفى ناصر في المدينة.