البيت الأبيض: لم يتم استرجاع الطائرة المُسيّرة وأخبرنا موسكو أن يكونوا أكثر حذراً
كشف البيت الأبيض اليوم أنه لم يتم استرجاع الطائرة المُسيّرة التي سقطت في البحر الأسود.
وقال البيت الأبيض: أخبرنا السفير الروسي بأن على موسكو أن تكون أكثر حذرًا.
من ناحيتها، اتهمت أوكرانيا، الأربعاء، روسيا بالسعي إلى "توسيع" النزاع في أوكرانيا ليشمل أطرافًا أخرى؛ بعد حادث بين مقاتلتين روسيتين ومسيّرة أمريكية فوق البحر الأسود.
وكتب رئيس مجلس الأمن الأوكراني أوليكسي دانيلوف، في تغريدة على "تويتر": "الحادثة مع المسيّرة الأمريكية أم كيو-9 ريبر التي افتعلتها روسيا في البحر الأسود تشكّل إشارة من فلاديمير بوتين إلى أنه مستعد لتوسيع رقعة النزاع لإقحام أطراف أخرى فيه".
يشار إلى أن قيادة الجيش الأمريكي في أوروبا كانت قد قالت في بيان، إن طائرتين روسيتين من طراز سو-27 نفذتا اعتراضًا غير آمن وغير مهني لطائرة أمريكية بدون طيار طراز أم كيو-9 كانت تعمل داخل المجال الجوي الدولي فوق البحر الأسود.
وأضافت أن إحدى المقاتلتين الروسيتين صدمت مروحة الطائرة أم كيو-9، ما جعل القوات الأمريكية تضطر إلى إسقاط الأخيرة في المياه الدولية.
وبحسب البيان، فإنه قبل الاصطدام، قامت الطائرتان الروسيتان عدة مرات بإلقاء الوقود على الطائرة أم كيو-9 والتحليق أمامها بطريقة متهورة وغير مهنية.