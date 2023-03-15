البيت الأبيض: لم يتم استرجاع الطائرة المُسيّرة وأخبرنا موسكو أن يكونوا أكثر حذراً

يشار إلى أن قيادة الجيش الأمريكي في أوروبا كانت قد قالت في بيان، إن طائرتين روسيتين من طراز سو-27 نفذتا اعتراضًا غير آمن وغير مهني لطائرة أمريكية بدون طيار طراز أم كيو-9 كانت تعمل داخل المجال الجوي الدولي فوق البحر الأسود.