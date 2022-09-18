غارة تركية تقتل 3 عناصر تابعين للنظام السوري

شنّت تركيا غارات جوية عدة، اليوم (الأحد)، على مواقع لجيش النظام السوري وقوات كردية في شمال سوريا؛ وهو ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.