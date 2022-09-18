غارة تركية تقتل 3 عناصر تابعين للنظام السوري

شنّت تركيا غارات جوية عدة، اليوم (الأحد)، على مواقع لجيش النظام السوري وقوات كردية في شمال سوريا؛ وهو ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأوضح المرصد أن الغارات استهدفت مواقع لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، في منطقة قره موغ ومناطق أخرى في ريف مدينة كوباني، التي يسيطر عليها الأكراد شرق حلب.
وبيّن أن القتلى الثلاثة هم من عناصر النظام السوري، وأن عدد القتلى مرشح للارتفاع؛ نظراً لسقوط جرحى بعضهم في حال خطرة.
وشهدت المنطقة قبل القصف الجوي التركي، اليوم، استهدافا للأراضي التركية من المنطقة نفسها التي تعرضت للقصف.