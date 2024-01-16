غوتيريش يدعو إلى وقف النار وإسرائيل تلمح لهذا الأمر

إلى ذلك، أعلنت حماس أن القصف الإسرائيلي العنيف المتواصل على القطاع منذ أكثر من مئة يوم، أدى الى مقتل اثنين من الرهائن المحتجزين لديها. واعتبرت إسرائيل أن نشر حماس شريط فيديو جديداً للرهائن هو “استغلال وحشي” لهم.