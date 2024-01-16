غوتيريش يدعو إلى وقف النار وإسرائيل تلمح لهذا الأمر

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الإثنين، إلى وقف إطلاق نار “فوري” في غزة، فيما تحدثت إسرائيل عن قرب انتهاء العمليات المكثّفة بجنوب القطاع في الحرب مع حماس والتي تجاوزت حصيلتها 24 ألف قتيل.
إلى ذلك، أعلنت حماس أن القصف الإسرائيلي العنيف المتواصل على القطاع منذ أكثر من مئة يوم، أدى الى مقتل اثنين من الرهائن المحتجزين لديها. واعتبرت إسرائيل أن نشر حماس شريط فيديو جديداً للرهائن هو “استغلال وحشي” لهم.
وتبقى المخاوف قائمة من اتساع رقعة النزاع مع استمرار أعمال العنف داخل إسرائيل والأراضي المحتلة، وفي الممرات البحرية قرب باب المندب والبحر الأحمر، حيث تبنى الحوثيون هجوماً جديداً على سفينة قُبالة سواحل اليمن، وعلى الحدود الإسرائيلية – اللبنانية، حيث يتواصل التبادل اليومي للقصف بين إسرائيل وحزب الله.
وفي غياب أيّ إشارة إلى وقف التصعيد، أطلق غوتيريش دعوة جديدة من أجل “وقف إنساني فوري” لإطلاق النار.
وقال للصحافيين في نيويورك “نحتاج إلى وقف إنساني فوري لإطلاق النار لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين إليها، وتيسير الإفراج عن الرهائن، ولإخماد لهيب حرب أوسع نطاقًا.
وأضاف “طول أمد الصراع في غزة سيزيد مخاطر التصعيد وإساءة الحسابات”، مشدداً على أن “شيئًا لا يمكن أن يبرّر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني”.