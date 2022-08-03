الدفاع التايوانية: المناورات الصينية انتهاك سافر لسيادتنا

وأوضحت وزارة الدفاع التايوانية، في تصريحات لها، صباح الأربعاء، أن المناورات الصينية "انتهكت سيادتنا بشكل سافر"؛ مضيفة أن "المناورات الصينية ترقى إلى حد الحصار الجوي والبحري للجزيرة".