"التعاون الإسلامي" تحث ميليشيات الحوثي على الانخراط في العملية السلمية

حثت منظمة التعاون الإسلامي ميلشيات الحوثي على الانخراط في العملية السياسية وتحميلها مسؤولية عرقلة الحل السياسي في اليمن، من خلال عدم التزامها ببنود الهدنة وخلق مبررات لعدم تمديدها، مما يؤكد إيمانها بالحل العسكري بدلاً من الحل السياسي.