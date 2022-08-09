تايوان: الصين تبحث عن أعذار للتدريبات العسكرية

وكان الجيش التايواني قد بدأ مناورة بالذخيرة الحية لسلاح المدفعية، اليوم الثلاثاء؛ في محاكاة لصد هجوم؛ دفاعًا عن الجزيرة؛ وفق ما أفاد به مراسل "فرانس برس" من موقع التدريبات؛ وذلك عقب أيام من المناورات العسكرية الصينية المكثفة.