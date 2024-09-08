"لافروف": الأوكرانيون يظلون شعبًا شقيقًا لروسيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: إن الشعب الأوكراني يظل شقيقًا للروسيين، على الرغم مما وصفه بـ"الانقلاب غير الدستوري وأوامر الغرب بتحويل أوكرانيا إلى تهديد نازي لروسيا".
وأضاف "لافروف"، في مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين: "الشعب الأوكراني أشقاء لنا، نحن نعرف ذلك، وهؤلاء الأشخاص الذين جلبهم الغرب إلى السلطة من خلال انقلاب غير دستوري ينفذون أوامر الغرب بتحويل البلاد إلى تهديد نازي لروسيا".
وتابع: "هذا المخطط لن ينجح، هذا واضح للجميع، لكنه تسبب ببعض التشنجات والألم نشهدها الآن، بما في ذلك ما يسمى بـ"هجوم كورسك"، قضيتنا عادلة"، بحسب "آر تي".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك خلال آخر 24 ساعة، بلغت نحو 510 عسكريين، بعد أن كانت حصيلة اليوم السابق 280 عسكريًا.