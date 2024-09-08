"لافروف": الأوكرانيون يظلون شعبًا شقيقًا لروسيا

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك خلال آخر 24 ساعة، بلغت نحو 510 عسكريين، بعد أن كانت حصيلة اليوم السابق 280 عسكريًا.