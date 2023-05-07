القضاء العراقي يحكم باعدام مغتال الباحث "الهاشمي"

أصدرت محكمة عراقية حكماً بالإعدام بحقّ شرطي سابق؛ لإدانته باغتيال الباحث هشام الهاشمي في يوليو (تموز) 2020 قرب منزله في بغداد، بحسب ما أفاد بيان رسمي، اليوم (الأحد)، في قضيّة أثارت تنديداً محليًا وخارجيًا.
وأوضح البيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى العراقي، أن "محكمة جنايات الرصافة أصدرت حكمها بالإعدام بحق المجرم أحمد حمداوي عويد عن جريمة قتل الخبير الأمني هشام الهاشمي"، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع".
واغتيل "الهاشمي" في السادس من يوليو 2020، بإطلاق نار أمام منزله في العاصمة العراقية من قبل مسلحين كانوا يستقلون دراجة نارية.