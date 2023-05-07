القضاء العراقي يحكم باعدام مغتال الباحث "الهاشمي"

أصدرت محكمة عراقية حكماً بالإعدام بحقّ شرطي سابق؛ لإدانته باغتيال الباحث هشام الهاشمي في يوليو (تموز) 2020 قرب منزله في بغداد، بحسب ما أفاد بيان رسمي، اليوم (الأحد)، في قضيّة أثارت تنديداً محليًا وخارجيًا.