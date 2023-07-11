قمة "الناتو".. اعتماد أكبر خطة دفاعية للحلف منذ الحرب الباردة لمواجهة روسيا

وأوضح "ستولتنبرج" في مؤتمر صحافي بالعاصمة الليتوانية، أن أوكرانيا ستصبح عضوًا في "الناتو"، وهناك اتفاق على تقليص خطة العمل التي تعدّ شرطًا للانضمام للحلف، وهذا من شأنه أن يغيّر مسار أوكرانيا في الانضمام للحلف، من عملية ذات خطوتين إلى خطوة واحدة؛ وفقًا لـ"فرانس برس".