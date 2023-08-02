تركيا.. بوتين سيزور أنقرة والجيش الروسي يقصف أوديسا ومنشآت الدانوب

قالت الرئاسة التركية، اليوم الأربعاء: إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس التركي، توافقا خلال اتصال هاتفي على أن يقوم الأول بزيارة تركيا، من دون تحديد موعد للزيارة؛ بحسب ما ذكرته وكالة أنسا الإيطالية للأنباء.
وخلال الاتصال دعا أردوغان، بوتين، إلى تجنّب أي "تصعيد" في البحر الأسود في إطار النزاع مع أوكرانيا.
وطلب الرئيسُ التركي من بوتين خلال اتصال هاتفي "عدمَ اتخاذ أي إجراءات من شأنها تصعيد التوتر في الحرب بين روسيا وأوكرانيا". كما شدّد على "أهمية مبادرة البحر الأسود التي يعتبرها جسرًا للسلام"؛ حسبما أفادت الرئاسة في بيان، وذلك في إشارة إلى اتفاقية الحبوب التي انسحبت منها موسكو مؤخرًا.
من جهته دعا بوتين، أردوغان، إلى دعم تصدير الحبوب الروسية إلى أفريقيا.
وأعلنت وزارةُ الدفاع الروسية أنها بدأت، الأربعاء، مناورات عسكرية واسعة كانت مبرمجة سابقًا في بحر البلطيق، مضيفة أن 30 سفينة حربية و20 سفينة دعم، إضافة إلى 30 طائرة؛ ستشارك فيها.
وأعلنت أوكرانيا، الأربعاء، أن روسيا قصفت بنى تحتية تابعة لميناء في منطقة أوديسا "جنوب"، في إطار استهدافها منشآت تستخدم لتصدير الحبوب منذ انهيار اتفاق تاريخي يسمح بمغادرة الشحنات من البحر الأسود.
وجاء في بيان للنيابة العامة: "ليل الثاني من أغسطس نفّذت القواتُ المسلحة الروسية هجومًا بمسيّرات على أوديسا.. هاجم العدو منشآت تابعة للميناء، وبنى تحتية صناعية مطلّة على الدانوب".
وأفاد المصدر بأن الهجوم أحدث أضرارًا أو دمارًا في مصعد مستخدم للحبوب وصوامع حبوب ومستودعات.
وذكر البيان أن مكتب المدّعي العام في إزمايل فتح تحقيقًا.