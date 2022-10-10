الأمم المتحدة ترفض طلب روسيا إجراء اقتراع سري حول ضم مناطق أوكرانية

صوَّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء برفض طلب روسيا إجراء اقتراع سري في الجمعية، التي تضم 193 عضوًا، في وقت لاحق هذا الأسبوع، على ما إذا كانت ستندد بتحرك موسكو لضم أربع مناطق محتلة جزئيًّا في أوكرانيا، وفقًا لـ"العربية نت".