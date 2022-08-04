الإمارات ترحب بتمديد الهدنة في اليمن شهرين إضافيين

ودعا البيانُ المجتمعَ الدولي إلى دعم الالتزام بالهدنة؛ مؤكدًا الدور المحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في تحقيق الاستقرار والأمن في اليمن، مجددًا التزام الإمارات بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة.